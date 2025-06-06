İstanbul'da Kurban Bayramı'nda Yollar Boş Kaldı
Kurban Bayramı'nın ilk günü İstanbul'da E-5 ve anayollar sakin geçti. Bayram tatili nedeniyle trafikte görünürde bir yoğunluk yaşanmadı. Dron ile havadan görüntülenen E-5 karayolu, Yenibosna çevresindeki sakinliğiyle dikkat çekti.
İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesim alanları ve çevresi hariç, E-5 ve anayollar boş kaldı. Yollardaki sakinlik dronla havadan da görüntülendi.
İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı. Vatandaşların tatilde olması nedeniyle bayramın ilk sabahı E-5 karayolunda sakinlik gözlendi. Kurban kesim alanları çevresi haricinde trafiğin en yoğun olduğu E-5 karayolu Yenibosna çevresindeki sakinlik, dron ile havadan da görüntülendi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel