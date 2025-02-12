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İstanbul'da Kar Yağışı Yeniden Etkili Oldu

İstanbul'da Kar Yağışı Yeniden Etkili Oldu
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İstanbul'un bazı ilçelerinde lapa lapa yağan kar, şehri beyaza bürüdü. Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında gerçekleşen kar yağışı, barajların dolması ve hastalıklardan kurtulma açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Lapa lapa yağan kar bazı araçların üzerini karla kapladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları ardından İstanbul'da kar yağışı öğle saatlerinden itibaren yeniden etkili olamaya başladı. Mega kent İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışıyla beyaza büründü. Sultangazi ve Bahçelivler'de de lapa lapa yağdı. Bazı araçların üzerini kar kapladı.

Kar yağışının barajların dolması için iyi diyen Kaan Uygur, " Kar yağması iyi oldu. Barajların dolması için yağması iyi. İnşallah böyle devam eder" diye konuştu.

Hatalıklardan kurtulmak için kar yağmasının önemli olduğu belirten Nusret İlçöl, "Kar yağması güzel bir şey, en azından barajlarımıza bir katkı sağlar. Hastalıklardan kurtulmamız için kar yağışının devamını bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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