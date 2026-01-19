Haberler

İstanbul'da kar etkisi: Trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da günün ilk ışıklarında devam eden kar yağışı, kent genelinde trafik yoğunluğunu yüzde 81'e çıkardı. E-5 karayolu Cevizlibağ mevkiinde yoğun trafik gözlemlenirken, bazı vatandaşlar yağışa karşı şemsiye kullandı.

İstanbul'da günün ilk ışıklarında da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu arttı.

Kent genelinde gece boyunca etkisini arttıran kar, günün ilk ışıklarında da devam etti. İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı. Kar yağışının da etkili olduğu trafik E-5 karayolu Cevizlibağ mevkiinde görüntülendi. Bazı vatandaşların şemsiye ile yağışa önlem aldığı görüldü. Öte yandan Eyüp Sultan ilçesi Alibeyköy mevkiinde de ara sokaklar karla kaplandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Alanya'da nefes kesen maç Fenerbahçe'nin! Zirvede puan farkı 1'e indi

Fenerbahçe Galatasaray'ın ensesine yapıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galibiyet böyle geldi! Maça damga vuran görüntü

Maça damga vuran görüntü
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu

Kucağında kanlar içinde hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır

Atlas'ın ölümüne İlber Oltaylı'dan dikkat çeken yorum
ABD Çalışma Bakanlığı'nda skandal soruşturması: Alkol, yolsuzluk ve striptiz kulübü

Kadın bakan, resmi ziyarette soluğu striptiz kulübünde aldı
Galibiyet böyle geldi! Maça damga vuran görüntü

Maça damga vuran görüntü
Yıllarca unutulmayacak final! Sahadan çekildiler, geri döndüler, 90+24'te penaltı kurtarıp şampiyon oldular

Maçtan çekilip geri döndüler, 90+24'te penaltıyı kurtarıp şampiyonlar
Fenerbahçe kafilesi Alanya'da mahsur kaldı

Fenerbahçe Alanya'da mahsur kaldı