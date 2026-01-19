İstanbul'da kar etkisi: Trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı

İstanbul'da günün ilk ışıklarında da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu arttı.

Kent genelinde gece boyunca etkisini arttıran kar, günün ilk ışıklarında da devam etti. İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı. Kar yağışının da etkili olduğu trafik E-5 karayolu Cevizlibağ mevkiinde görüntülendi. Bazı vatandaşların şemsiye ile yağışa önlem aldığı görüldü. Öte yandan Eyüp Sultan ilçesi Alibeyköy mevkiinde de ara sokaklar karla kaplandı. - İSTANBUL