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İstanbul'da Kar Yağışı Nedeniyle Toplu Taşıma Yoğunluğu Yaşanıyor

İstanbul'da Kar Yağışı Nedeniyle Toplu Taşıma Yoğunluğu Yaşanıyor
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İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle toplu taşıma araçlarında yoğunluk artarken, Yenibosna metrobüs durağındaki kalabalık görüntüler kameralara yansıdı.

İstanbul'da kar nedeniyle toplu taşıma araçlarında yaşanan yoğunluk devam ediyor. Yenibosna metrobüs durağındaki insan seli kameralara yansıdı.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde de etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı. Mesai saatinin bitmesinin ardından evlerine gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşımaya yönelirken, Yenibosna metrobüs durağındaki insan seli kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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