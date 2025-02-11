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İstanbul'da Kar Yağışı Nedeniyle Araçlar Yolda Kaldı

İstanbul'da Kar Yağışı Nedeniyle Araçlar Yolda Kaldı
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İstanbul Arnavutköy'de kar yağışı nedeniyle yolda kalan otomobiller, vatandaşlar ve diğer araçlar tarafından kurtarılmaya çalışıldı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

İstanbul Arnavutköye'de yolda kalan otomobil ile bir araç halat yardımıyla çekerek kurtardı. Hafif ticari aracı ise vatandaşlar iterek kurtarmaya çalıştı. Yaşanan o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı bazı ilçelerde yolları beyaza bürüdü. Arnavutköy Kayabaşı Mahallesi'nde araçlar yolda kaldı. Bir otomobili hafif ticari araç halat yardımıyla çekti. Başka bir aracı ise vatandaşlar iterek kurtarmaya çalıştı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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