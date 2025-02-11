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İstanbul'da Kar Yağışı İETT Otobüsünü Kaydırdı

İstanbul'da Kar Yağışı İETT Otobüsünü Kaydırdı
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İstanbul Arnavutköy'de kar yağışı nedeniyle durağa yanaşmaya çalışan bir İETT otobüsü kaydı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı ve vatandaşlar panikledi.

İstanbul Arnavutköy'de durağa yanaşmaya çalışan İETT otobüsü kaydı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatmaya başladı. Arnavutköy Osmangazi Caddesi'nde durağa yanaşmak isteyen İETT otobüsü kaydı. Vatandaşlar panikledi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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