İstanbul'da İsrail'in Filistin Soykırımına Karşı Büyük Yürüyüş

Güncelleme:
Filistin'e yönelik uygulanan soykırıma dur demek isteyen yüzlerce kişi, Ayasofya Meydanı'ndan Eminönü Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirdi.

İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı soykırım nedeniyle İstanbul'da yüzlerce kişi, Ayasofya Meydanı'ndan Eminönü Meydanı'na yürüyüşe geçti.

İsrail'in Filistin'e başlattığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu soykırıma dur demek için yüzlerce vatandaş, Ayasofya Camii önünde toplandı. Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce kişi, Eminönü Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
