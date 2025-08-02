İstanbul'da Genel Asayiş ve Narkotik Uygulamaları

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şehrin birçok noktasında genel asayiş ve narkotik uygulamaları gerçekleştirdi. Uygulamaya katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, denetimlerin suçla mücadele kapsamında yapıldığını vurguladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin birçok noktasında genel asayiş ve narkotik uygulaması gerçekleştirildi. Esenyurt'ta uygulamalara katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, denetimleri yerinde takip etti.

İstanbul genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yapılan uygulamalar kapsamında çeşitli ilçelerde sabit ve hareketli denetim noktaları oluşturuldu. Uygulamalarda araçlar durdurularak arama yapılırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları gerçekleştirildi. Denetimlere havadan da polis helikopteriyle de gözlem yapıldı. Esenyurt'ta uygulama noktasını ziyaret eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, sahadaki polis ekiplerinden bilgi aldı. Vatandaşlarla da sohbet eden Yıldız, uygulamanın suçla etkin mücadele kapsamında yapıldığını belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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