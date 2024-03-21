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İstanbul'da Filistin için küresel zirve ve Avrupa Küresel Forumu düzenlendi

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Farklı ülkelerden siyasetçiler, iş ve akademi dünyasının temsilcileri İstanbul'da düzenlenen Filistin için küresel zirve ve Avrupa Küresel Forumu'nda bir araya geldi. Gerçekleştirilen forumda Gazze'deki katliama dikkat çekildi.

Politik ve ekonomik süreçlerde Müslümanların etkili olduğu coğrafyaların gündemini değerlendirmek ve gelecek dönemde yenilikçi stratejiler belirlemek adına İstanbul'da Avrupa Müslüman Forumu düzenlendi. Bu yıl 20 ülkeden alanında çok sayıda uzman isim Çırağan Sarayı'nda bir araya geldi. Forumda İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama dikkat çekildi. Mevcut gelişmeler ile gelecek döneme ilişkin beklentilerin de ele alındığı zirvede, Avrupa Müslüman Forumu Başkanı Abdul-Vahed Niyazov Yunan Müslüman Derneği Başkanı Anna Stamou, ABD Anti-Siyonist Ortodoks Yahudi Grubu'ndan Rav Yisroel Dovid Weiss, Yeniden Refah Partisi İstanbul milletvekili Doğan Bekin ve birçok isim konuşmacı olarak yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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