İstanbul'da Eş Zamanlı Operasyon: 18 Gözaltı, 9 Tutuklama

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlediği operasyonda birçok suça karışan 18 şüpheliyi yakaladı. Ele geçirilen silah ve uyuşturucu maddeler sergilendi. 9 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol ile serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda birçok suça karışan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen silah ve uyuşturucu maddeler sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı tarihlerde meydana gelen silahlı yaralama, yağma, nitelikli yağma, oto hırsızlığı, tehdit suçları ile ilgili şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 29 Nisan-28 Haziran tarihleri arasında İstanbul merkezli Muğla, İzmir, Bursa illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

Operasyonlarda toplam 18 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 32 kök halinde kenevir bitkisi ile aydınlatma düzeneği, 4 adet uzun namlulu silah, 2 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs emniyet sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 9 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklanan diğer 7 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen uyuşturucu ve silah Asayiş Şube Müdürlüğünde sergilendi. Sergi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Asayiş Şube Müdürlüğünce kamu düzenine bozmaya yönelik şehir eşkıyalarına yönelik yapılan operasyonlar kapsamında 18 şahıs gözaltına alınmış. 9 şahıs tutuklanmış 2 şahıs adli kontrol almış. 7 şahsın ise işlemleri devam etmektedir. Bu operasyonlar sonucunda 4 adet AK- 47 uzun namlu silah, 2 adet tabanca bol uyuşturucu ve uyuşturucu madde kullanılan malzemeler ele geçirilmiştir. Kamu düzenini bozmaya çalışan şehir eşkıyalarına, organize suç örgütlerine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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