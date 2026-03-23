Fatih'te çöken binada hayatını kaybeden yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı

Fatih'te çöken binada hayatını kaybeden yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı
Fatih'te meydana gelen doğal gaz patlamasında hayatını kaybeden 65 yaşındaki Semra Uruncan, cenaze namazının ardından Tokmaktepe Mezarlığı'na defnedildi. Olayda yaralanan 10 kişi ise kurtarıldı.

Fatih'te doğal gaz patlamasında çöken binada hayatını kaybeden 65 yaşındaki Semra Uruncan, son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih'te dün Ayvansaray Mahallesi'nde doğal gaz patlamasında bitişik olan iki bina çökmüştü. Enkaz altından 10 kişi yaralı olarak kurtarılırken, mahallede "Pamuk Teyze" olarak tanınan 65 yaşındaki Semra Uruncan ise hayatını kaybetmişti. Uruncan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Yaşlı kadın için Hacı İlyas Yatağan Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu katıldı. Semra Urunca, kılınan cenaze namazının ardından Tokmaktepe Mezarlığı'na defnedildi.

"Arabaların üstüne bütün camlar döküldü"

Cenaze töreninde konuşan yaşlı kadının komşusu Emine Durmuşoğlu, "Sabah saat 12 gibiydi. Evde uzanmış dinleniyorduk. Cam açıldı şiddetli bir şekilde ve 'Eyvah' dedim camlar mı aşağı indi? Arabalarımız var, burası garaj yerimiz. Arabaların üstüne bütün camlar döküldü. Cama baktım bir şey olmadı. Camlar sağlam duruyor. Sonra bir baktım burası bütün bir bulut. Beyaz bir toz bulutu kapladı. İnanılır gibi değildi. Karşı Haliç'in oradan bile duyulmuş. Sonra insanlar doldu, polisler geldi. Her yer doldu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
