Bakan Tunç'tan Silivri'deki kötü muamele iddialarına yanıt

Bakan Tunç'tan Özgür Özel'in Silivri iddialarına sert yanıt
Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz

Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı
Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

Vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı
Bakan Yumaklı'dan kredi müjdesi! Yarısını devlet ödeyecek, kalan kısmı da faizsiz olacak

Kredi müjdesi! Yarısını devlet ödeyecek, kalan kısmı da faizsiz olacak

İstanbul'da Çamur Yağışı Araçları Kapladı

İstanbul'da Çamur Yağışı Araçları Kapladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı. Bahçelievler'de araçların üstü çamurla kaplandı. Araç sahipleri, bu durumu doğal afet olarak nitelendirerek her yağmur sonrası tekrar yıkamak zorunda kaldıklarını belirttiler.

İstanbul'da toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı. Bahçelievler'de araçların üstü çamurla kaplandı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde hafif şekilde yağmur yağmaya başladı. Ardından toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı. Bahçelievler'de ise araçların üzerlerinin çamurla kaplandığı görüldü.

Aracına çamur yağan Tarık Özhan, "Aracımı dün yıkatmıştım bugün çamur yağmış. Doğal afet. Elimizden bir şey gelmiyor. Tekrar aracımı yıkatmak zorunda kalacağım" dedi.

Aracına çamur yağdığı için tekrar yıkatmak zorunda olduğunu söyleyen Harun Erdem, "Çamur yağma olayı çok sık olmaya başladı. Araçlarımızı yıkatıyoruz bir kaç gün sonra tekrar çamur oluyor. Eksiden yılda bir kere oluyordu şimdi ayda bir kere oluyor. Yapacak bir şey yok. Aracı tekrar yıkatmak zorunda kalıyoruz. Doğal afet diyelim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.