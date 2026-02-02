Haberler

İstanbul'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

İstanbul'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
İstanbul'da Berat Kandili, Taksim Camii'nde düzenlenen programla kutlandı. Vatandaşlar akşam namazından sonra camiye akın ederek dualar etti ve Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi.

İstanbul'da Ramazan-ı Şerif'in habercisi Berat Kandili, Taksim Camii'nde idrak edildi. Akşam namazından sonra başlayan programda vatandaşlar kandili dualarla karşıladı.

İstanbul'da vatandaşlar, şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak edilen Berat Kandili'nde Taksim Cami'ne akın etti. Şehrin birçok noktasında camilere akın eden vatandaşlar, ibadet ederek, ellerini semaya açtı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı kandil gecesinin huzurunu yaşayan vatandaşlara cami girişinde ikramlarda bulunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
