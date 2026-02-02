İstanbul'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
İstanbul'da vatandaşlar, şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak edilen Berat Kandili'nde Taksim Cami'ne akın etti. Şehrin birçok noktasında camilere akın eden vatandaşlar, ibadet ederek, ellerini semaya açtı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı kandil gecesinin huzurunu yaşayan vatandaşlara cami girişinde ikramlarda bulunuldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel