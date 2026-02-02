İstanbul'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

İstanbul'da Ramazan-ı Şerif'in habercisi Berat Kandili, Taksim Camii'nde idrak edildi. Akşam namazından sonra başlayan programda vatandaşlar kandili dualarla karşıladı.

İstanbul'da vatandaşlar, şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak edilen Berat Kandili'nde Taksim Cami'ne akın etti. Şehrin birçok noktasında camilere akın eden vatandaşlar, ibadet ederek, ellerini semaya açtı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı kandil gecesinin huzurunu yaşayan vatandaşlara cami girişinde ikramlarda bulunuldu. - İSTANBUL