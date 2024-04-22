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İstanbul'da Baraj Doluluk Oranı Yükseldi

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İstanbul'da cumartesi günü etkili olan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 83.1'e yükseldi. Alibey Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 67.56'ya olurken, su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Moğlova Kemeri'nin ayaklarının bir kısmını kapandığı görüldü.

İstanbul'da cumartesi günü etkili olan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 83.1'e yükseldi. Alibey Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 67.56'ya olurken, su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Moğlova Kemeri'nin ayaklarının bir kısmını kapandığı görüldü.

Kurak bir kış geçiren mega kent İstanbul'da cumartesi günü etkili olan sağanak yağmur, barajlara yaradı. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 83.1'e yükseldi. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 92.4 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 61.18'le Sazlıdere Barajı oldu.

Alibey Barajı havadan görüntülendi

Su seviyesi inişli çıkışlı olan Alibey Barajı'nın doluluk oranı yüzde 67.56 oldu. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Moğlova Kemeri'nin ayaklarının bir kısmını kapandığı görüldü.

İSKİ verilerine İstanbul barajlarındaki doluluk oranları ise şöyle:

"Büyükçekmece: 77.16

Sazlıdere: 61.18

Istarancalar: 87.29

Kazandere: 73.59

Pabuçdere: 72.03

Ömerli: 92.4

Darlık: 85.28

Elmalı: 89.62

Terkos: 90.53

Alibey: 67.56". - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Baraj Doluluk Oranı Alibey Barajı İstanbul Çevre Hava Durumu İstanbul Yerel Yaşam Güncel Haberler

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