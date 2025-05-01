İstanbul'da 1 Mayıs Coşkusu: Saraçhane'de Güvenlik Önlemleri Artırıldı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul'da Saraçhane'de geniş güvenlik önlemleri alındı. Bazı yollar bariyerlerle kapatılarak, grupların girişine izin verilmedi.
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Saraçhane'de geniş güvenlik önlemleri alındı. Bazı yollar bariyerlerle kapatılarak, grupların girişine izin verilmedi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Saraçhane'de de tedbirler alındı. Alınan tedbirler çerçevesinde Saraçhane'ye çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerinin Saraçhane ve çevresinde sıkı güvenlik önlemi aldığı görüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel