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İstanbul Boğazı'nda Yolcu ve Kargo Gemisi Çarpıştı

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İstanbul Boğazı'nda Yenikapı yönüne giden bir yolcu gemisi ile bir kargo gemisi çarpıştı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi ve çevre güvenliği sağlandı. Her iki gemide de hasar oluştu ve gemiler Ahırkapı Demir Sahası'na demirledi.

İstanbul Boğazı'nda yolcu ve kargo gemisi çarpıştı, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Çevre güvenliği alınan gemiler Ahırkapı Demir Sahası'na demirledi.

İstanbul Boğazından Yenikapı yönüne giden 147 metre uzunluğundaki Kevalay Queen isimli Ro-Ro yolcu gemisi ile 103 metre uzunluğundaki Captain Adam 1 isimli kargo gemisi çarpıştı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma Römorkörleri ve hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu olay yerine sevk edildi.

Çarpışma nedeniyle her iki gemide de hasar oluşurken, gemiler Ahırkapı Demir Sahası'na demirledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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