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Tur teknesinden düşen papağanın boğazda deniz sefası kısa sürdü

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İstanbul Boğazı'nda tur teknesinde bulunan bir yolcuya ait olan papağan denize düştü. Teknede bulunan vatandaşlar papağanı kurtarmak için seferber olurken, denize atlayarak kurtarılan papağanın o anları bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul tatilinde Boğaz Turu yapmak isteyen bir turist tekneye papağanıyla bindi. Ancak papağanı denize düşünce panik içinde diğer yolculardan ve görevlilerden yardım istedi. Teknede bulunan vatandaşlar papağanı kurtarmak için seferber oldu.

BAZI KAHRAMANLAR PELERİNSİZDİR

Tur teknesinde bulunan yolculardan birisi denize atlayarak papağanı kurtardı. Yaşanan o anlar ise teknede bulunan yolculardan birisi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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