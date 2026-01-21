Haberler

İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin Rus yüzücüye ait olduğu belirlendi

Güncelleme:
İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin, yapılan DNA testi ile Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olduğu tespit edildi. Yüzücü, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılmak üzere İstanbul'da bulunuyordu.

İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin Adli Tıp Kurumu'na yapılan DNA testiyle Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olduğu tespit edildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 24 Ağustos 2025'te İstanbul Boğazı'nda 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova suda kaybolmuştu. Dün Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında bir ceset bulunmuş, sudan çıkarılan ve üzerinde mayo olduğu öğrenilen cesedin, 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olabileceği değerlendirilmişti. Adli Tıp Kurumu'nda aileden alınan DNA örneklerinin sonucu çıktı. Kuruçeşme açıklarında bulunan cesedin Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olduğu belirlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
