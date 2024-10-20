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İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Oy Verme İşlemleri Tamamlandı

İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Oy Verme İşlemleri Tamamlandı
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İstanbul Barosu'nun 126. Genel Kurulu'nda yeni başkan ve yönetiminin belirlenmesi için oy verme işlemleri sona erdi. 64 bin 72 avukatın katıldığı seçimde 161 sandık kuruldu ve oy sayımına başlandı.

İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda oy verme işlemleri tamamlandı. Yeni başkan ile yönetiminin belli olması için oylar sayılmaya başlandı.

İstanbul Barosu 126. Genel Kurulu'nda yeni başkan ve yönetiminin seçileceği ve sabah 09.00 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemleri sona erdi. İstanbul Barosu'na kayıtlı 64 bin 72 avukat için Haliç Kongre Merkezi'nde 161 sandık kuruldu. 11 adayın bulunduğu başkanlık yarışında, saat 17.00 itibarıyla sandıkların kapanmasıyla oy verme işlemleri sona erdi. Görevliler sandıklardaki oyları tek tek saymaya başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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