Haberler

Avcılar'da metrelerce yükselen dalgalar mendireği böyle aştı

Avcılar'da metrelerce yükselen dalgalar mendireği böyle aştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Avcılar'da etkili olan lodos nedeniyle 4 metre yüksekliğindeki mendireği aşan dalgalar, balıkçı barınağında tehlike yarattı. Balıkçılar teknelerinin başında nöbet tutarken, mendireğin yetersizliği nedeniyle kayıplar yaşandı.

İstanbul Avcılar'da etkili olan lodos nedeniyle metrelerce yükselen dalgalar 4 metre yüksekliğindeki mendireği aştı. O anlar ise kameralara yansıdı.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan lodos etkisini artırdı. Avcılar'da bulunan balıkçı barınağında, yüksekliği 4 metre olan mendireği aşan dalgalar kameralara yansıdı. Lodos'un şiddetini artırması üzerine barınağa gelen balıkçılar, teknelerinin başında nöbet tuttu. Öte yandan barınakta mendireğin yetersiz olduğunu belirten bir balıkçı, "İstinat duvarı yapmadılar. Yarım kaldığı için tekneler kıyıda parçalandı. Durum çok kötü" dedi.

"Durum çok kötü"

Teknesinin başında nöbet tutan Hasan Taşkıran isimli vatandaş, "İstinat duvarı vardı yapmadılar. Yarım kaldığı için tekneler kıyıda parçalandı. Durum çok kötü. Teknelerden kırılan parçalar denize gidiyor biz de onları çekiyoruz. Geçen sefer 8-9 tekne kırılmıştı. Şu anda daha tespit edemedik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

Süre doldu, Türkiye'nin yanı başında operasyon başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsviçre'deki yangın faciasında 40 kişi ölürken işletmeci para kasasıyla kaçtı

Yangın faciasında 40 kişi ölürken işletmeci para kasasıyla kaçtı
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu

Fırtına önüne geleni savurdu, lüks tekneler böyle alabora oldu
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak

Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir

Bomba etkisi yaratan iddia: 3 büyükşehir el değiştirebilir
İsviçre'deki yangın faciasında 40 kişi ölürken işletmeci para kasasıyla kaçtı

Yangın faciasında 40 kişi ölürken işletmeci para kasasıyla kaçtı
Gözaltına alınan Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı

Son operasyonda gözaltına alındı, testi çıkmadan itiraf etti: Pişmanım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor