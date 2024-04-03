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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, adliye personeline iftar yemeği düzenledi

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, adliye yemekhanesinde adliye personeli, eş ve çocuklarına iftar yemeği düzenleyerek, personel ile birlikte iftar açtı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, adliye personeli, eş ve çocuklarına iftar yemeği düzenledi. Adliye yemekhanesinde düzenlenen iftar yemeğini Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ile Birlikte Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Komisyon Başkanı Ahmet Kaya, Komisyon Üyesi Nihat Zincirli, Komisyon Yedek Üyesi Ozan Mutlu, İcra Daireleri Başkanı Memnun Kılıç, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri; Mehmet Aydın, Başak Yılmaz, Ömer Kurtuluş Aksoy, Kadir Yılmaz ve Uğur Seçgin de katıldı.

İftar yemeğine; kalem müdürleri, cezaevi müdürleri, icra müdürleri, zabıt ve icra katipleri, mübaşir ve hizmetliler ile eş ve çocukları birlikte katıldılar. Kuran-ı Kerim ve ney konserinin ardından oruçlar açıldı. Semazenler ile Adli Korosu'nun sahne aldığı iftar programında, personel çocuklarına yönelik olarak Hacivat Karagöz gösterisi, maskot show ve animasyon gösterileri gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Koç, yapmış olduğu konuşmada, personelin Ramazanı tebrik ederek, personelle birlikte adliyede iftar açmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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