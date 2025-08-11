İsrail Saldırısında Hayatını Kaybeden Gazeteciden Son Sözler

İsrail Saldırısında Hayatını Kaybeden Gazeteciden Son Sözler
Güncelleme:
İsrail saldırısında hayatını kaybeden Anas al-Sharif, hastaneden yaptığı paylaşımda gerçeği aktarmaktan vazgeçmediğini belirtti. Saldırıda diğer gazetecilerle birlikte hayatını kaybetti ve son sözlerinde Filistin'e vurgu yaptı.

İsrail saldırısında hayatını kaybeden Anas al-Sharif, saldırıdan dakikalar sonra hastanede yaptığı paylaşımda, "Gerçeği size aktarmaktan hiçbir zaman vazgeçmedim" dedi.

Gazze şehrindeki Şifa Hastanesi yakınlarında bulunan gazetecilere ait bir çadıra düzenlediği saldırıda gazeteciler Anas al-Sharif ve Mohammed Qreiqeh ile kamera operatörleri Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal ve Moamen Aliwa hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Anas al-Sharif sosyal medya hesabından son sözlerini paylaştı. Anas al-Sharif, paylaşımında "Bu sözlerim size ulaştıysa, biliniz ki İsrail sesimi kısmayı ve beni öldürmeyi başardı. Allah biliyor, milletimin sesini size aktarmak için her şeyimi feda ettim. Yaşadığım kayıp ve acıya rağmen hiçbir zamanda gerçeği aktarmaktan vazgeçmedim, 'sahtecilik' yapmadım" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda paylaşımında Filistin'i "Müslümanların tacı" olarak nitelendirdi. Filistinlilere seslenen Sharif, "vefalı kalın" çağrısında bulundu.

Kadere her zamanda razı olduğunu ve prensiplerinden son nefesine kadar hiçbir zamanda ayrılmadığını söyledi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
