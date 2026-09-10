İsrail ordusu, Lübnan’daki Ali et-Tahir Tepesi’nde Hizbullah’a ait yer altı altyapısını imha etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz, Lübnan'ın Nebatiye bölgesindeki Ali et-Tahir Tepesi'nde bulunan Hizbullah'a ait yer altı altyapısının İsrail ordusu tarafından imha edildiğini açıkladı.

İsrail, bölgedeki ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesindeki Ali et-Tahir Tepesi'nde Hizbullah'a ait yer altı altyapısını imha ettiğini açıkladı. Netanyahu ve Katz tarafından yapılan ortak açıklamada, yıkımın kendi talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtilerek, söz konusu tesislerin imha edilmesinin İsrail'in Lübnan'ın güneyinde "güvenlik bölgesi" olarak nitelendirdiği alanın oluşturulmasını tamamladığı ifade edildi.

Açıklamada, hedef alınan altyapının "stratejik" nitelikte olduğu ve yaklaşık 20 yıl boyunca İran'ın finansmanı ve planlamasıyla inşa edildiği öne sürüldü. Tesislerin İsrail'in Celile bölgesinin ele geçirilmesine yönelik bir plan için üs olarak kullanılmasının yanı sıra İsrail'in kuzeyindeki Metula ve Kiryat Şmona kentlerine yönelik gözetleme ve saldırı imkanı sağlamak amacıyla tasarlandığı iddia edildi.

İsrail ordusunun sözde "güvenlik bölgesi" olarak adlandırılan alanda kalmaya devam edeceği ve Hizbullah'a ait altyapıyı hedef alıp imha etmeyi sürdüreceği belirtilen açıklamada, Hizbullah'ın askeri kapasitesini yeniden konuşlandırma ve yeniden inşa etme girişimlerinin de engelleneceği kaydedildi.

Olaya ilişkin İsrail ordusu tarafından paylaşılan ve sosyal medyada yer alan diğer görüntülerde de, bölgedeki patlamanın boyutuna ilişkin kareler dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı