İsrail ordusundan Lübnan ve İran'a yeni saldırılar

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'daki rejime ait hedeflere ve Lübnan'ın başkenti Beyrut yakınlarındaki Hizbullah hedeflerine yönelik yeni saldırıların yapıldığını açıkladı.

İsrail ordusu, Lübnan ve İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İran'daki rejime ait hedeflere ve Lübnan'ın başkenti Beyrut yakınlarındaki Dahiye bölgesinde bulunan Hizbullah hedeflerine yönelik yeni saldırıların yapıldığı bildirildi. Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde, saldırıların yerleşim yerlerini hedef aldığı ve zarara yol açtığı görüldü. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı