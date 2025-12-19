İsrail, Rus vatandaşını İran'a casusluktan gözaltına aldı

İsrail, bir Rus vatandaşının İran'a casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

İsrail'in iç güvenlik teşkilatı Shin Bet, bir Rus vatandaşının İran'a casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu. 30 yaşındaki Rus vatandaşı Vitaly Zvyagintsev'in İran istihbarat teşkilatının talimatıyla İsrail limanlarını ve altyapısını fotoğrafladığı kaydedilirken Zvyagintsev'in Aralık ayının başında gözaltına alındığı kaydedildi. İsrail'de yaşayan yabancı uyruklu bir işçi olduğu kaydedilen Zvyagintsev'in, kendisini Roman adında bir Rus olarak tanıtan bir İran istihbarat görevlisiyle temas halinde olduğu ve Ekim ayından bu yana ülke genelinde gözetleme görevleri yürütmesi için yönlendirildiği aktarıldı. Zvyagintsev'in İsrail'in çeşitli limanlarındaki hassas altyapı ve gemilerin fotoğraflarını gönderdiği ve bunun karşılığında kripto paraile ödeme aktarıldı. İsrail güvenlik yetkilileri, Zvyagintsev'in bu taleplerin İsrail'e zarar verme çabalarıyla bağlantılı olduğunu anladığını ancak mali nedenlerle devam ettiğini söyledi. Shin Bet, tarafından yapılan açıklamada, yaşanan olayın, İran istihbarat birimlerinin İsrail vatandaşlarını ve yabancı uyrukluları casusluk ve terörle ilgili görevler için işe alma çabalarının devam ettiğini yansıtan ciddi bir vaka olduğu belirtildi.

Zvyagintsev, ulusal güvenlik suçlamasıyla karşı karşıya. - TEL AVİV