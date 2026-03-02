Haberler

İsrail ordusu: "Tahran'daki rejim hedeflerine yönelik yeni saldırı dalgası başlatıldı"

İsrail Savunma Kuvvetleri, Tahran'daki İran rejimine ait hedeflere yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu. Hava kuvvetleri, askeri istihbaratın yönlendirmesiyle harekete geçti.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'da bulunan rejime ait hedeflere yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığı bildirildi.

İsrail'den İran'a yönelik saldırılarla ilgili yeni açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran rejimini hedef alan İsrail saldırılarının sürdüğünü vurgulayarak, "İsrail Hava Kuvvetleri, askeri istihbaratın yönlendirmesiyle Tahran'ın merkezindeki İran terör rejimine ait hedeflere karşı yeni bir saldırı dalgası başlatmıştır" açıklamasında bulundu. - TEL AVİV

