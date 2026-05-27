İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırılarının bilançosu netleşti: 31 ölü, 40 yaralı

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği son saldırılarda 4'ü çocuk, 3'ü kadın en az 31 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Saldırılarda Hizbullah hedefleri ile sivil hedefler arasında ayrım gözetilmediği belirtildi.

İsrail'in dün Lübnan'ın güney kesimlerine gerçekleştirdiği saldırıların bilançosu netleşti. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in son saldırılarında 4'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere en az 31 kişinin öldüğü, 40 kişinin ise yaralandığı bildirildi. İsrail ordusunun Hizbullah'a ait hedefler ile sivil hedefler arasında ayrım gözetmediği vurgulandı.

İsrail Lübnan'daki 70'i aşkın hedefe saldırı düzenlemişti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail ordusuna Lübnan'a yönelik saldırıları artırma talimatı vermesinin ardından, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) dün bir kez daha Lübnan'ın güney kesimlerini hedef almıştı. IDF'den yapılan açıklamada, 70'i aşkın Hizbullah hedefine saldırı düzenlendiği bildirilmişti. Hedef alınan bölgeler arasında Sur şehrinin de bulunduğu aktarılırken, burada Hizbullah tarafından kullanılan yaklaşık 10 komuta merkezi, silah depoları ve diğer altyapı tesislerinin vurulduğu öne sürülmüştü. Saldırılarda motosikletlerle hareket eden Hizbullah mensuplarının da etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

İsrail saldırılarında en az 3 bin 213 kişi hayatını kaybetmişti

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin toplam sayısının en az 3 bin 213'e, yaralı sayısının ise 9 bin 737'ye yükseldiği ifade edilmişti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
