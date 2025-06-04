İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 54 Bin 607'ye Ulaştı

İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 54 Bin 607'ye Ulaştı
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda ölü sayısı 54 bin 607'ye, yaralı sayısı ise 125 bin 341'e yükseldi. Son 24 saatte 97 sivilin hayatını kaybetmesiyle bilanço giderek ağırlaşıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 54 bin 607'ye, yaralı sayısı 125 bin 341'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde İsrail'in saldırıları sonucu 97 sivil hayatını kaybederken, 440 sivilin yaralandığı belirtildi. Bakanlık, ambulanslar ve sivil savunma kuruluşları tarafından ulaşılamayan yerlerde enkaz altında ve yollarda kalan cansız bedenler olduğunu aktardı. Son verilerle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 335'e, yaralıların sayısı 13 bin 300'e yükseldi. İsrail ordusunun saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 54 bin 607'ye, yaralı sayısı 125 bin 341'e ulaştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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