Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırıları

İsrail ordusu, Hizbullah'ın Lübnan'dan çok sayıda roket saldırısı gerçekleştirdiğini ve misilleme olarak saldırılarda kullanılan roket rampasının vurulduğunu açıkladı.

Hizbullah, İsrail'i çok sayıda roket saldırısı ile hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamaya göre; gece boyunca İsrail'in sınır bölgelerine Lübnan topraklarından en az 4 saldırı dalgası düzenlendi. Birçok bölgede sirenlerin devreye girdiği açıklanırken, en az 2 roketin engellendiği bildirildi. Bir roketin Kiryat Shmona bölgesine isabet ettiği ve maddi hasara yol açtığı ancak kimsenin yaralanmadığı aktarıldı. Öte yandan IDF, Hizbullah'ın gece boyunca gerçekleştirdiği saldırılarda kullandığı roket rampasının vurulduğunu açıklayarak o anların görüntülerini yayınladı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı