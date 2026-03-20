İran'dan İsrail'e füze yağmuru

İsrail ordusu, İran tarafından çok sayıda yeni füze saldırısı yapıldığını duyururken, bazı füzelerin yerleşim bölgelerine düştüğü bildirildi.

İran, İsrail'in saldırılarına karşı misillemelerini sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İran'ın gece boyunca İsrail'e çok sayıda yeni füze saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Magen David Adom ambulans servisi Kiryat Ata şehrinde füze saldırısı sonucu meydana gelen hasar nedeniyle bölgede arama kurtarma çalışması yapıldığını açıkladı. Amatör kameralara yansıyan bir görüntüde ise İsrail'in hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu değerlendirilen bir füzenin yanarak Hayfa şehrinde bir caddeye düştüğü görüldü. İsrail basını, son saldırılarda yaralanan kimsenin olmadığını açıkladı. - TEL AVİV

