İsrail'den Gazze'ye ilk yardım konvoyu geçti

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana kapalı olan Erez Sınır Kapısı'ndan geçen ilk yardım konvoyunun Gazze'ye ulaştığını duyurdu.

Gazze Şeridi ile İsrail arasındaki Erez Sınır Kapısı, saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana insani yardım girişi için ilk kez açıldı. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Erez Sınır Kapısı'ndan geçen ve gıda taşıyan ilk yardım konvoyunun dün (perşembe) Gazze'ye ulaştığı duyuruldu. İsrailli yetkililer tarafından kapsamlı güvenlik kontrollerinden geçirilen kamyonlara İsrail askerlerinin de eşlik ettiği belirtildi.

İsrail hükümeti Nisan ayı başında Erez Sınır Kapısı ve Aşdod Limanı'nın Gazze Şeridi'ne insani yardım girişi için açılacağını, Ürdün'den de Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden daha fazla yardım girişine izin verileceğini duyurmuştu. - BEYT HANUN