İsrail'den BAE İçin Seyahat Uyarısı ve Diplomatik Tahliye

İsrail hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) İsrail ve Yahudi hedeflerine yönelik saldırı girişimlerinin olabileceği gerekçesiyle BAE için yapılan 3'ncü derece seyahat uyarısını yineledi. İsrail vatandaşlarına BAE'ye zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınma tavsiyesinde bulunulurken, İsrail basını BAE'deki diplomatik personel ve ailelerinin tahliye edileceğini duyurdu.

Gazze'deki katliamları nedeniyle dünyanın tepkisini çeken İsrail'den kritik bir güvenlik hamlesi geldi. İsrail hükümetinden yapılan açıklamada, İsrail Güvenlik Konseyi'nin (NSC) BAE için daha önce yayınlanan 3'üncü derece seyahat uyarısını bir kez daha yinelediği belirtilerek, "Bunun nedeni, terör örgütlerinin İsrail'e zarar verme çabalarını artırdığına dair elde edilen bilgilerdir" ifadeleri kullanıldı. Terör örgütlerinin İsrail karşıtı faaliyetlerini diğer ülkelerde yoğunlaştırabileceği hatırlatılan açıklamada, "Bu doğrultuda NSC, özellikle Yahudi bayramlarında ve Şabat günlerinde BAE'deki İsrail ve Yahudi hedeflerine yönelik saldırıların olabileceğini yinelemektedir" denildi. İsrail vatandaşlarına "BAE'ye seyahatten kaçınma" ve ülkeye yapılacak seyahatleri "ciddi şekilde yeniden değerlendirme" tavsiyesinde bulunulurken, "kamusal alanlarda İsrail veya Yahudilikle ilişkilendirilebilecek semboller sergilememe" ve "İsrail veya Yahudilikle ilgili etkinliklere ve kurumlara gitmeme" çağrısı yapıldı.

İsrail basınından tahliye iddiası

İsrail basını ise, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın BAE'deki diplomatik personeline ve ailelerine ülkeyi derhal terk etme talimatı verdiğini duyurdu. Tahliye emrinin Abu Dabi'deki İsrail Büyükelçiliği ile Dubai'deki İsrail Konsolosluğu'nda görevli personel ve ailelerini kapsadığı bildirildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili olarak, "Çalışanlarımıza verilen güvenlik talimatları hakkında yorum yapmıyoruz" açıklamasında bulundu. - TEL AVİV