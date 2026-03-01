Haberler

İsrail ordusu İran saldırıları nedeniyle bir kez daha sirenlerin çaldığını duyurdu

Güncelleme:
İsrail ordusu, İran'ın gerçekleştirdiği saldırıların ardından merkez bölgelerde sirenlerin çaldığını duyurarak, son 24 saatte 20. kez milyonlarca İsrailli'nin sığınaklara koştuğunu açıkladı.

İsrail ordusu, İran saldırıları nedeniyle ülkenin merkez bölgelerinde bir kez daha sirenlerin çaldığını duyurarak, "Son 24 saatte 20'nci kez milyonlarca İsrailli sığınaklara akın etti" açıklamasında bulundu.

İran'dan, ABD ve İsrail'in saldırılarına bir misilleme daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İran'dan yapılan yeni bir saldırı dalgası nedeniyle ülkenin merkez bölgelerinde sirenlerin devreye girdiği bildirildi. İran'ın İsrail'e yönelik çok sayıda misilleme saldırısı yaptığı hatırlatılan açıklamada, "Son 24 saatte 20'nci kez milyonlarca İsrailli sığınaklara akın etti" ifadelerine yer verildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
