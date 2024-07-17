Isparta Valisi Aydın Baruş, tayini çıkan kaymakamları uğurladı

Resmi Gazete'de 2 Temmuz 2024 tarihinde yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi'yle tayini çıkan kaymakamlar için Isparta Valisi Aydın Baruş tarafından Isparta Polisevi'nde uğurlama programı düzenlendi.

Programda tayini çıkan kaymakamlara görev süreleri boyunca yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür eden Vali Baruş, yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Ardından tayini çıkan Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik'e, Keçiborlu Kaymakamı Tahsin Aksu'ya ve Senirkent Kaymakamı Hakan Başoğlu'na Vali Baruş tarafından başarı belgesi takdim edildi.

Kaymakamları uğurlama programına vali yardımcıları ve tüm ilçe kaymakamları katıldı. - ISPARTA