Isparta haber... 461 yaşında olan 'Isparta Üzüm Pazarı' restore ediliyor

Edinilen Isparta haberine göre 461 yaşında olan 'Isparta Üzüm Pazarı' restore ediliyor Isparta'da şehrin en işlek bölgesindeki tarihi Üzüm Pazarı restore edilmeye başlandı.

461 yaşında olan ' Isparta Üzüm Pazarı' restore ediliyor

ISPARTA - Isparta'da şehrin en işlek bölgesindeki tarihi Üzüm Pazarı restore edilmeye başlandı. Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Isparta Belediyesi'nin ortaklaşa başlattığı restorasyon çalışmasının 1 yıl içerisinde bitmesi bekleniyor.

Isparta merkezde bulunan ve yıllara meydan okuyan çarşı her gün yüzlerce müşteri ve tarih severi ağırlayan, popüler bir mekan olarak yaşamaya devam ediyor. Dış ve iç dokusu eskiyen kıymetli çarşının, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Isparta Belediyesi'nin ortaklaşa restorasyon çalışmasına başlandı. Çarşıda bulunan esnafların tamamı birden dükkanlarından çıkartılamadığı için restorasyon, blok blok ilerleyerek devam ediyor.

Isparta'da bulunan ve zamanında Türkiye'nin önemli pazarlarından birisi olan 461 yıllık tarihi Üzüm Çarşısı halen esnafa ev sahipliği yapıyor.

Isparta'da Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1561 yılında Mimar Sinan stilinde yaptırılan camiye gelir oluşturması için inşa edilen eski Üzüm Çarşısı yıllara meydan okuyor. 110 adet dükkan bulunan tarihi çarşıda birçok alanda 50 60 civarında esnaf hizmet veriyor.

Restorasyonun bir yıl gibi bir sürede bitmesi bekleniyor.