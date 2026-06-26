Isparta'da Masaj Salonlarına Fuhuş Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Isparta'da masaj salonlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda fuhşa teşvik ve aracılık ettiği iddiasıyla 2 kişi tutuklandı, 5 işletme hakkında ise idari işlem uygulandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde faaliyet gösteren masaj salonlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda "fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçu işledikleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 5 işletmeye ise idari işlem uygulandı.

Kaynak: ANKA