Isparta'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü halaylarla kutlandı

Isparta'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde kortej yürüyüşü yapıldı. Katılımcılar, yürüyüşün ardından halaylar çekerek günü kutladı.

Isparta'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs Platformu Kutlama Komitesi tarafından etkinlik düzenlendi. Sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı programda kalabalık, Eski 6 Mart Spor Salonu önünde toplandı. Buradan sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçen grup, şarkılar söyleyerek tren garına kadar yürüdü. Polis ekipleri etkinlikler nedeniyle yürüyüş güzergahına çıkan yolları trafiğe kapatırken, kutlama alanı güvenlik barikatlarıyla çevrildi. Katılımcılar, alana polis ekiplerinin aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında giriş yaptı. 1 Mayıs kutlamaları, alanda yapılan konuşmaların ardından çekilen halaylarla sona erdi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı