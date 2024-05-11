İskoçyalılar Filistin'e Destek İçin Bir Araya Geldi

İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi'nde bir grup öğrencinin başlattığı Filistin gösterilerine destek vermek isteyen yüzlerce İskoçyalı, Edinburgh Üniversitesi'nde bir araya geldi.

İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi'nde bir grup öğrencinin başlattığı Filistin'e destek gösterileri sürüyor. Üniversite içerisinde çadır kurarak Gazze'ye destek gösterisi için toplanan öğrencilere İskoçya halkı destek veriyor. İskoçya halkı bu hafta da yaklaşık 5 bin kişilik kalabalıkla Royal Mile caddesinden Edinburgh Üniversitesi'ne kadar yürüdü. Yaklaşık 2 haftadır açlık grevi yapan öğrencilere destek vermek isteyen İskoçyalılar, yürüyüşün ardından Edinburgh Üniversitesi bahçesinde toplandı. Filistin'e yönelik saldırıların son bulması çağrısında bulunan eylemciler, İsrail karşıtı slogan attı. İngiliz hükümetinin harekete geçmesini isteyen göstericiler, "Utanın ikiyüzlü yöneticiler" sloganları attı. - EDİNBURG