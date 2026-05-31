Hatay'da kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er Siirt'te son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Örnek (20), memleketi Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 19.00 sıralarında Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana geldi. İskenderun'da konuşlu 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı bünyesinde görev yapan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Örnek, seyir halindeyken kontrolündeki 01 OUR 300 plakalı motosikletle virajı alamayarak kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kazada ağır yaralanan Örnek'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Askeri törenle uğurlandı

Motosiklet kazasında hayatını kaybederek ailesini ve silah arkadaşlarını yasa boğan Örnek'in acı haberi, Kurtalan ilçe merkezinde ikamet eden ailesine 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı görevlileri tarafından ulaştırıldı.

Hatay'da tamamlanan işlemlerinin ardından memleketi Siirt'e getirilen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Örnek için askeri tören düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından Örnek'in cenazesi, Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar belde mezarlığına götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından genç askerin naaşı, yakınlarının gözyaşları ve duaları eşliğinde toprağa verildi. Tören sırasında Örnek'in ailesi ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. - SİİRT

