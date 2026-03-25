İskenderun'da Müjdeleme Bayramı kutlandı

Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Hristiyan cemaati Müjdeleme Bayramı etkinlikleri düzenlendi. Aziz Corç Ortodoks Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, Kilise Pederi Nikola Papasoğlu dualar etti ve birlik mesajı verdi.

Hristiyanlıkta Hz. Cebrail'in Hz. Meryem'e Hz. İsa'ya hamile kalacağını müjdelediği günün kutlandığı Müjdeleme Bayramı için Aziz Corç Ortodoks Kilisesi bahçesinde etkinlikler düzenlendi. Kilise Pederi Nikola Papasoğlu cemaatle birlikte ayin gerçekleştirip dualar etti. Papasoğlu, "İnşallah sevgimiz ve birliğimiz daim olur. Tanrı'dan her yıl bu günlere ulaşmayı diliyoruz" dedi.

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
