İskenderun'da Müjdeleme Bayramı kutlandı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, Hristiyan cemaati Müjdeleme Bayramı'nı kutladı.

Hristiyanlıkta Hz. Cebrail'in Hz. Meryem'e Hz. İsa'ya hamile kalacağını müjdelediği günün kutlandığı Müjdeleme Bayramı için Aziz Corç Ortodoks Kilisesi bahçesinde etkinlikler düzenlendi. Kilise Pederi Nikola Papasoğlu cemaatle birlikte ayin gerçekleştirip dualar etti. Papasoğlu, "İnşallah sevgimiz ve birliğimiz daim olur. Tanrı'dan her yıl bu günlere ulaşmayı diliyoruz" dedi.

