Haberler

İskenderun'da Hayatını Kaybeden 3 Arkadaş, Siverek'te Son Yolculuklarına Uğurlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin altında kalarak hayatını kaybeden Halil Çolak, Ahmet Altunpak ve Ali Dönmez, gözyaşlarıyla Siverek'te defnedildi. Kazada ağır yaralanan Mehmet Mavi'nin durumu ise ciddiyetini koruyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin altında kalarak hayatını kaybeden 3 arkadaş, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.

Akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine getirilen cenazeler, işlemlerin ardından Abdulkadir Geylani Camii'nde ayrı ayrı kılınan cenaze namazlarının ardından defnedildi. Kazada hayatını kaybeden Halil Çolak Kartal Mahallesi'nde, Ahmet Altunpak Asri Mezarlık'ta, Ali Dönmez ise Göğsü Güzel Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan Mehmet Mavi'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Ne olmuştu?

Dün gece geç saatlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir otomobil, kaldırımda yürüyen Siverekli tır şoförleri Halil Çolak, Ahmet Altunpak ve Ali Dönmez'e çarpmıştı. 3 arkadaş olay yerinde yaşamını yitirirken, Mehmet Mavi ile araçtaki 2 kişi ağır yaralanmıştı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz

81 ilde 500 bin konut yapılacak! Bu projenin önemli bir farkı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüye tepki yağıyor: Bir anne evladına böyle şaka yapar mı?

Görüntüye tepki yağıyor: Bir anne evladına böyle şaka yapar mı?
Erdoğan'ın ABD ziyareti CNN Türk'te kavga çıkardı: Şov yapma, bağırma

Erdoğan'ın ABD ziyareti CNN Türk'te kavga çıkardı: Şov yapma, bağırma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.