İskenderun'da Hayatını Kaybeden 3 Arkadaş, Siverek'te Son Yolculuklarına Uğurlandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin altında kalarak hayatını kaybeden Halil Çolak, Ahmet Altunpak ve Ali Dönmez, gözyaşlarıyla Siverek'te defnedildi. Kazada ağır yaralanan Mehmet Mavi'nin durumu ise ciddiyetini koruyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin altında kalarak hayatını kaybeden 3 arkadaş, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.
Akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine getirilen cenazeler, işlemlerin ardından Abdulkadir Geylani Camii'nde ayrı ayrı kılınan cenaze namazlarının ardından defnedildi. Kazada hayatını kaybeden Halil Çolak Kartal Mahallesi'nde, Ahmet Altunpak Asri Mezarlık'ta, Ali Dönmez ise Göğsü Güzel Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan Mehmet Mavi'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Ne olmuştu?
Dün gece geç saatlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir otomobil, kaldırımda yürüyen Siverekli tır şoförleri Halil Çolak, Ahmet Altunpak ve Ali Dönmez'e çarpmıştı. 3 arkadaş olay yerinde yaşamını yitirirken, Mehmet Mavi ile araçtaki 2 kişi ağır yaralanmıştı. - ŞANLIURFA