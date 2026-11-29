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İscehisar Müftülüğü tarafından Ramazan ayına kadar devam etmesi planlanan sabah namazı buluşmaları kapsamında yedinci program, Çalışlar Köyü Camii'nde gerçekleştirildi.

Cemaatin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen programda sabah namazı eda edilirken, namazın ardından sohbet ve zikir programı düzenlendi. İscehisar Müftülüğünden yapılan açıklamada, cemaatle kılınan namazın faziletine dikkat çekilerek birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verildi. Paylaşımda, programa katılan vatandaşlara ve organizasyona katkı sağlayan hayır sahiplerine teşekkür edilerek, bu tür buluşmaların devam etmesi temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı