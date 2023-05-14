İşadamı Erol Sabancı oyunu kullandı

İşadamı Erol Sabancı, Beşiktaş Lütfü Banak İlkokulu'na gelerek oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İstanbul'da oy verme işlemine devam ediliyor. İşadamı Erol Sabancı da oyunu kullanmak için Beşiktaş Lütfü Banak İlkokulu'na geldi. Sıraya giren Sabancı, 1056 numaralı sandığa oyunu attıktan sonra okuldan ayrıldı. - İSTANBUL