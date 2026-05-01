İş yerinin mutfağında çıkan yangına müdahale kask kamerasında

DİYARBAKIR'da bir işyerinin mutfağında meydana gelen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. O anlar, kask kamerasıyla görüntülendi.

Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bir iş yerinin mutfağında, dün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, işyerinde hasar oluştu. Ekiplerin yangına müdahale anları ise kask kamerasıyla kaydedildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı