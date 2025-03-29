İş Adamı Mehmet Bozkuş'tan Bayramda Kimsesiz Çocuklara Destek

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evlerini ziyaret eden iş adamı Mehmet Bozkuş, 'Aile Yılı' etkinlikleri kapsamında Ramazan Bayramı vesilesiyle devlet korumasındaki çocuk evlerinde kalan 120 çocuğa giysi kartı hediye çeki vererek bayramlarını kutladı.

Mehmet Bozkuş, Ramazan Bayramı vesilesiyle koruma altındaki çocukları unutmadı. İş adamı Bozkuş, Diyarbakır'daki çocuk evlerini ziyaret edip, kimsesiz çocuklara bayram sürprizi yaptı. Çocuklarla bayramlaşan Bozkuş, 120 çocuğa bayramlık almaları için giysi kartı hediye etti. Ziyaret sırasında çocuklara hediye çeki takdim eden Bozkuş, bayramın anlam ve önemini vurgulayarak, onlarla keyifli vakitler geçirdi. Çocuklar, bayramın ardından okul döneminde daha çok ders çalışacaklarına dair söz verdi. - DİYARBAKIR