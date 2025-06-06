İranlı Turistler Van'da Boya ve Su Festivali'nde Eğlendi

İranlı Turistler Van'da Boya ve Su Festivali'nde Eğlendi
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Kurban Bayramı tatilini Van'da geçiren İranlı turistler, 'Boya ve Su Festivali'nde renkli anlar yaşadı. Festival, yerel turizm sektörüne destek sağlarken, 2 bin kişi eğlencenin tadını çıkardı.

Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere Van'a gelen İranlı turistler, 'Boya ve Su Festivali'nde doyasıya eğlendi.

Her tatil fırsatını değerlendirmek için Van'a gelen İranlı turistler, turizm sektörü başta olmak üzere bütün esnafa katkı sunuyor. Kurban Bayramı nedeniyle Van'a gelen İranlı turistler, turizm acenteleri tarafından düzenlenen 'Boya ve Su Festivali'ne katıldı. Gevaş ilçesinde düzenlenen festivalde rengarenk hale gelen İranlılar, daha sonra Van Gölü'nün serin sularına kendilerine bıraktı.

Festivalle ilgili açıklamada bulunan turizmci Sami Tatan, "İranlılar eğlenmek için ilimize geliyorlar. Biz de boya festivalini Van'a getirdik. Onlar da çok sevdiler. Şu anda yaklaşık 2 bin kişi var. Biz burada boya, köpük ve su festivali düzenliyoruz. İranlılar Van'ı seviyorlar ve destek oluyorlar. Bu etkinliklerimiz sezon boyunca devam edecek" dedi.

İranlılar ise Kurban Bayramı tatili nedeniyle Van'a geldiklerini ifade ederek, herkesin bayramını kutladılar. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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