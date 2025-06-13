İran, Tel Aviv'e Füze Saldırısı Düzenledi

İran, İsrail'in düzenlediği saldırılara yanıt olarak Tel Aviv'e füzelerle saldırı gerçekleştirdi.

İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini ve askeri personelini hedef alan saldırılarının ardından, İran misilleme saldırıları gerçekleştirdi. Tahran yönetimi, İsrail'in Tel Aviv şehrine çok sayıda füzelerle saldırı düzenledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada, "Saldırılar devam ediyor. İsrail'e doğru bir düzine füzenin fırlatıldığı belirtildi. Hava savunma sistemi sürekli olarak tehditleri tespit ediyor ve engelliyor" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV