Haberler

İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye uyarı: "Sözünüzü tutun, yoksa bedelini ödersiniz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin Mutabakat Zaptı'nı ihlal ettiğini belirterek, 'Tek taraflı anlaşmalar dönemi bitti. Sözünüzü tutun, yoksa bedelini ödersiniz' uyarısında bulundu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin İran ile imzalanan Mutabakat Zaptı'nın hükümlerini ihlal ettiğini belirterek, Washington yönetimine "Tek taraflı anlaşmalar dönemi bitti. Size söylemiştik: Sözünüzü tutun, yoksa bedelini ödersiniz" uyarısında bulundu.

ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarının ardından, Tahran yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile imzalanan Mutabakat Zaptı'nın "60 gün süreyle İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş için gerekli düzenlemeleri yapmasını" öngören 5. maddesini hatırlattı. ABD'nin Mutabakat Zaptı'nın hükümlerini ihlal ettiğini belirten Galibaf, Washington yönetimine "Tek taraflı anlaşmalar dönemi bitti. Size söylemiştik: Sözünüzü tutun, yoksa bedelini ödersiniz" sözleriyle uyarıda bulundu.

ABD, İran'a yeni saldırılar düzenlemişti

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan Kıbrıs bandıralı M/V GFS Galaxy konteyner gemisine saldırdığını duyurarak, buna misilleme olarak İran'a yönelik bu haftaki üçüncü saldırıların yapıldığını açıklamıştı. Bu kapsamda İran'a ait yaklaşık 140 askeri hedefin vurulduğu belirtilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD 140 hedefi vurdu, İran'dan Körfez'deki ABD üslerine misilleme geldi

Korkulan oldu! 140 hedef vuruldu, Körfez yangın yerine döndü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Portekizli modelin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...

Portekizli mankenin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...
Lüleburgaz'da 3 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

3 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev' sözünü tutmadı

Milyonlarca dolar toplandı, depremzedelere de sözünü tutmadı
Cami avlusunda uygunsuz davranış uyarısı saldırıyla bitti: İmam darp edildi

Avluda uygunsuz halde yakalandıkları imama yapmadıklarını bırakmadılar
Vikinglerin kabusu Jude Bellingham! İngiltere 120 dakika sonunda turladı

Koca bir ülkenin kahramanı! Ülkesini tek başına yarı finale çıkardı
Macaristan Başbakanı Magyar, NATO'dan sonra dönmedi! Türkiye'de tatile devam ediyor

NATO'dan sonra dönmedi! Başbakan, Türkiye'de tatil yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket

Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket