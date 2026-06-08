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İran basını: "Tahran'daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı uçuşlara kapatıldı"

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İran basını, İsrail'e yönelik füze saldırılarının ardından Tahran'daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nın güvenlik gerekçesiyle geçici olarak uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

İran basını, İsrail'e gerçekleştirilen füze saldırılarının ardından Tahran'daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nın güvenlik gerekçesiyle geçici olarak uçuşlara kapatıldığını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) İsrail'in Lübnan'a yönelik "saldırılarının kaynağı" olarak değerlendirilen ve Hayfa kentine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ramat David Hava Üssü'nü hedef alması, İsrail'den misilleme endişesine yol açtı. İran basını, Tahran'daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nın güvenlik gerekçesiyle geçici olarak uçuşlara kapatıldığını duyurdu. Hava trafiğinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığı aktarıldı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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