İran, İsrail’e Ait Hermes 900 Dronunu Düşürdü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hermes 900 tipi dronun İran tarafından İsfahan'da düşürüldüğünü doğruladı.

İran- İsrail arasındaki çatışmalar 13 Haziran'dan bu yana devam ederken İran devlet televizyonu, İsfahan'da düşürülen İsrail'e ait bir dronun görüntülerini yayınladı. İran devlet televizyonu, düşürülen dronun İsrail üretimi Hermes 900 tipi olduğunu açıklarken, dronun parçalanmış görüntülerini yayınladı. İsrail, Hermes 900 tipi dronun İran tarafından düşürüldüğünü doğruladı. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Hava aracına karadan havaya füzeler atıldı. Dron İran'a düştü, can kaybı yaşanmadı" denildi.

Dronun yerel saatle 05.00 sıralarında düşürüldüğü aktarılmış, dronun herhangi bir silah konuşlandıramadan imha edildiği kaydedilmişti. Hermes 900 tipi dronun 350 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine sahip olduğu ve 36 saate kadar havada kalabildiği belirtilmişti. - TEL AVİV